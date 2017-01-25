نادي الأخضر الرّياضي يتعاقدُ مع المدرّب التّونسي سمير شمّام .

بنغازى 25يناير 2017 (وال) - تعاقد نادي الأخضر الرياضي مع المدرب التونسي سمير شمام ليتولى تدريب الفريق الاول لكرة القدم . وذكر مصدر بادارة النادي في تصريح صحافي ان التعاقد مع لاعبين محليين من اندية أخرى هي خطوة سابقة لأوانها، ويقتصر التركيز في الفترة الحالية على لاعبي النادي بالدرجة الأولى ، مع اقامة معسكرات خاصة لإعداد الفريق للدوري الجديد . يذكر أن المدرب سمير شمام عمل مدربًا لنادي الأخضر سنة 2010 . ( وال بنغازى)