\"موغيريني \"تبحث مع \" كوبلر \" تطورات الوضع في ليبيا .



بروكسل 25 يناير 2017 ( وال ) - بحثت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد

الأوروبي \" فيديريكا موغيريني \" في بروكسل أمس الثلاثاء، مع الممثل الخاص

للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا \"

مارتن كوبلر\" مستجدات الوضع في ليبيا .

وبحسب بيان لبعثة الإتحاد الأوروبي في ليبيا، فقد تبادل الجانبان

وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا والمبادرات الإقليمية

لدعم حل سياسي شامل في البلاد .

كما ناقشا آفاق تكثيف التعاون لدعم مثل هذا الحل الذي ينبغي أن يكون

لصالح كل الليبيين. وفي هذا الصدد، تم بحث التعاون بين الاتحاد الأوروبي

والأمم المتحدة أيضا جنبا إلى جنب مع تلك الجهات الفاعلة الإقليمية

الأخرى بهدف التغلب على العقبات التي تحول دون التوصل إلى نتيجة للعديد

من التحديات التي تواجه ليبيا عن طريق التفاوض.

وبحسب البيان أيضا فقد اطلعت \" موغيريني \" / \" كوبلر \" على آخر جهود

الاتحاد الأوروبي الشاملة لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية على خط وسط

البحر المتوسط، والتي تركز على إنقاذ الأرواح في البحر والقبض على تجار

البشر والمهربين، وأكدت على أهمية مساعدة المهاجرين، بما في ذلك حمايتهم،

والانخراط مع السلطات الليبية والمنظمات الدولية لتحسين أوضاع المهاجرين

داخل ليبيا - وتعزيز حوكمة الهجرة في ليبيا، ومعالجة الأسباب الجذرية

للهجرة.

وفي هذا الصدد، أطلعت \" موغيريني\" / \" كوبلر \" على آخر تطورات تدريب

خفر السواحل الليبي بواسطة عملية صوفيا التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي

المدنية للمساعدة في إدارة الحدود .



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