\"موغيريني \"تبحث مع \" كوبلر \" تطورات الوضع في ليبيا .
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 10:31:00
\nبروكسل 25 يناير 2017 ( وال ) - بحثت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد \nالأوروبي \" فيديريكا موغيريني \" في بروكسل أمس الثلاثاء، مع الممثل الخاص\nللأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا \" \nمارتن كوبلر\" مستجدات الوضع في ليبيا .\n وبحسب بيان لبعثة الإتحاد الأوروبي في ليبيا، فقد تبادل الجانبان \nوجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا والمبادرات الإقليمية \nلدعم حل سياسي شامل في البلاد .\n كما ناقشا آفاق تكثيف التعاون لدعم مثل هذا الحل الذي ينبغي أن يكون \nلصالح كل الليبيين. وفي هذا الصدد، تم بحث التعاون بين الاتحاد الأوروبي \nوالأمم المتحدة أيضا جنبا إلى جنب مع تلك الجهات الفاعلة الإقليمية \nالأخرى بهدف التغلب على العقبات التي تحول دون التوصل إلى نتيجة للعديد \nمن التحديات التي تواجه ليبيا عن طريق التفاوض.\n وبحسب البيان أيضا فقد اطلعت \" موغيريني \" / \" كوبلر \" على آخر جهود \nالاتحاد الأوروبي الشاملة لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية على خط وسط \nالبحر المتوسط، والتي تركز على إنقاذ الأرواح في البحر والقبض على تجار \nالبشر والمهربين، وأكدت على أهمية مساعدة المهاجرين، بما في ذلك حمايتهم،\nوالانخراط مع السلطات الليبية والمنظمات الدولية لتحسين أوضاع المهاجرين \nداخل ليبيا - وتعزيز حوكمة الهجرة في ليبيا، ومعالجة الأسباب الجذرية \nللهجرة.\n وفي هذا الصدد، أطلعت \" موغيريني\" / \" كوبلر \" على آخر تطورات تدريب \nخفر السواحل الليبي بواسطة عملية صوفيا التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي \nالمدنية للمساعدة في إدارة الحدود .\n\n... ( وال )...