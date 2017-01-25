أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخزونات بفعل خفض إنتاج أوبك.

نيويورك 25 يناير 2017 (وال) - ارتفعت أسعار النفط يوم امس الثلاثاء قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي لمؤشرات على تقلص فجوة العرض والطلب في السوق العالمية مع هبوط المخزونات جراء تراجع إنتاج أوبك والمصدرين الآخرين. وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 21 سنتا بما يعادل 4ر0 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 44ر55 دولارا للبرميل في حين ارتفع سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ليصل إلى 18ر53 دولارا. وبهذا يرتفع غرب تكساس الوسيط لليوم الرابع على التوالي في أطول موجة صعود له منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي. .. وال ..