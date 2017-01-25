غامبيا: البرلمان يلغي حالة الطوارئ العامة التي فرضها الرئيس السابق يحي جامع.

بانغول 25 يناير 2017 ( وال)- ألغى البرلمان في غامبيا حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس السابق يحي جامع قبل توجهه إلى منفاه في غينيا الاستوائية. ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء عن زعيم الأغلبية فاباكاري تومبونج جاتا قوله "إن الجمعية الوطنية قررت بالإجماع إلغاء إعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد". وحسب تقارير إخبارية فأن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تتعافى ببطء من أزمتها السياسية حيث هوى جامع بها إلى الفوضى في مطلع ديسمبر الماضي عندما رفض قبول هزيمته في الانتخابات لصالح منافسه أداما بارو, مطالبا بإجراء اقتراع جديد ليحل لاحقا الجمعية الوطنية ويعلن حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وتخلى في آخر الأمر عن السلطة السبت الماضي تحت ضغط دبلوماسي قوي ساندته بضعة آلاف من القوات من غرب أفريقيا عبرت إلى غامبيا وكانت مستعدة لإنفاذ نتيجة الانتخابات. ... (وال) ...