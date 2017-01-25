\" السراج \" يستقبل السفير الألماني لدى ليبيا .
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 10:04:00
\nطرابلس 25 يناير 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" أمس الثلاثاء بطرابلس سفير جمهورية \nألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا \" كريستيان بوك \" . \nوبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس فقد جدد السفير الألماني في بداية \nاللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني مشيدا بالنهج التوافقي للمجلس . \nوأكد السفير على تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين \nوالتعاون في كافة المجالات ودعم ومساندة ليبيا للخروج من الأزمة الراهنة.\nواتفق الجانبان على دعم الحرس الرئاسي وفق برنامج يعده الخبراء في \nالبلدين ، كما تم الاتفاق على تقديم ألمانيا للدعم اللازم لقطاعي الطاقة \nوالكهرباء وحددت آلية عمل لتحقيق ذلك .\nوأعرب السفير عن أمله في عودة البعثة الدبلوماسية الألمانية للعمل في \nالعاصمة طرابلس في وقت قريب.\nوعبر \" السراج \" في ختام اللقاء عن شكره للسفير الألماني على ما يبذله من\nجهد لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وإشادته بالموقف الألماني \nالداعم لحكومة الوفاق الوطني .\n \n...( وال )...