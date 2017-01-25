\" السراج \" يستقبل السفير الألماني لدى ليبيا .



طرابلس 25 يناير 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" أمس الثلاثاء بطرابلس سفير جمهورية

ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا \" كريستيان بوك \" .

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس فقد جدد السفير الألماني في بداية

اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني مشيدا بالنهج التوافقي للمجلس .

وأكد السفير على تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

والتعاون في كافة المجالات ودعم ومساندة ليبيا للخروج من الأزمة الراهنة.

واتفق الجانبان على دعم الحرس الرئاسي وفق برنامج يعده الخبراء في

البلدين ، كما تم الاتفاق على تقديم ألمانيا للدعم اللازم لقطاعي الطاقة

والكهرباء وحددت آلية عمل لتحقيق ذلك .

وأعرب السفير عن أمله في عودة البعثة الدبلوماسية الألمانية للعمل في

العاصمة طرابلس في وقت قريب.

وعبر \" السراج \" في ختام اللقاء عن شكره للسفير الألماني على ما يبذله من

جهد لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وإشادته بالموقف الألماني

الداعم لحكومة الوفاق الوطني .



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