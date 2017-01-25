الرئاسي يكلف وكلاء لوزارات الخارجية ، المالية ، العدل ، الشؤون الاجتماعية ، الصحة ، والمواصلات .



طرابلس 25 يناير 2017 ( وال ) - أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني عددا من القرارات بتكليف وكلاء لوزارات الخارجية ، المالية ،

العدل ، الشؤون الاجتماعية ، الصحة ، والمواصلات .

حيث كلف المجلس الرئاسي بموجب قراره رقم ( 94 ) لسنة 2017 \" لطفي الأمين

المغربي \" بمهام وكيل وزارة الخارجية .

وكلف بموجب قراره رقم ( 93 ) لسنة 2017 \" المبروك محمد غيث \" وكيلا

لوزارة المالية .

وبموجب قراره رقم ( 79 ) لسنة 2017 \" عبدالرحمن محمد ابوبريق \" بمهام

وكيل وزارة العدل .

وقراره رقم ( 78 ) لسنة 2017 بتكليف \" محسن سالم محمد أبوسنينة \"بمهام

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية .

فيما نص قرار المجلس رقم ( 69 ) لسنة 2017 على تكليف\" هشام عبدالله

أبوشكيوات \" وكيلا لوزارة المواصلات .

والقرار رقم ( 67 ) لسنة 2017 على تكليف \" عيسى امحمد العمياني عمارة \"

وكيلا لوزارة الصحة .



...( وال )...