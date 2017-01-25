الرئاسي يكلف وكلاء لوزارات الخارجية ، المالية ، العدل ، الشؤون الاجتماعية ، الصحة ، والمواصلات .
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 09:50:00
\nطرابلس 25 يناير 2017 ( وال ) - أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني عددا من القرارات بتكليف وكلاء لوزارات الخارجية ، المالية ، \nالعدل ، الشؤون الاجتماعية ، الصحة ، والمواصلات .\nحيث كلف المجلس الرئاسي بموجب قراره رقم ( 94 ) لسنة 2017 \" لطفي الأمين \nالمغربي \" بمهام وكيل وزارة الخارجية .\n وكلف بموجب قراره رقم ( 93 ) لسنة 2017 \" المبروك محمد غيث \" وكيلا \nلوزارة المالية .\n وبموجب قراره رقم ( 79 ) لسنة 2017 \" عبدالرحمن محمد ابوبريق \" بمهام \nوكيل وزارة العدل .\n وقراره رقم ( 78 ) لسنة 2017 بتكليف \" محسن سالم محمد أبوسنينة \"بمهام \nوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية .\n فيما نص قرار المجلس رقم ( 69 ) لسنة 2017 على تكليف\" هشام عبدالله \nأبوشكيوات \" وكيلا لوزارة المواصلات .\n والقرار رقم ( 67 ) لسنة 2017 على تكليف \" عيسى امحمد العمياني عمارة \" \nوكيلا لوزارة الصحة .\n\n ...( وال )...