وزير المالية بحكومة الوفاق يشارك في مؤتمر حوار دول غرب المتوسط (5+5 ) بباريس .

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طرابلس 25 يناير 2017 ( وال ) - شارك وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق \

الوطني الدكتور \\\"أسامة حماد\\\"، أمس الثلاثاء، في اجتماعات مؤتمر حوار دول \

البحر المتوسط ( 5+5 ) الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، وضم من الجانب \

الأوروبي وزراء المالية والاقتصاد في كل من فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، \

البرتغال، ومالطا ، ومن الجانب المغاربي ، ليبيا تونس، \

الجزائر، المغرب و موريتانيا .\

وبحسب إدارة التواصل والإعلام فقد تناولت الاجتماعات مواضيع الشفافية\

المالية والتعاون الضريبي والجمركي، وأفاق التعاون المشترك بين الدول \

المشاركة. \

وأشار وزير المالية في كلمته على أهمية التعاون بين بلدان غرب \

المتوسط لصوغ سياسات مالية ناجعة، وإصلاح الهياكل المالية للرفع من \

المردود الاقتصادي لدول حوض غرب المتوسط، وتوظيف الموارد المالية في ظل \

هذه الظروف الحساسة، والمعقدة التي تمر بها العديد من اقتصاديات دول \

المنطقة، وأيضاً المساهمة والتعاون في المسائل الضريبية، من منع الازدواج\

الضريبي، ومكافحة الغش، والتهرب الضريبي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية\

الوطنية.\

وأكد حرص ليبيا والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا مكافحة\

الفساد، وتهريب وغسيل الأموال، وذلك عن طريق العمل الجاد من خلال تفعيل \

أجهزة وإدارات الوزارة الضريبية، والجمركية الجبائية .\

وعبرت الدول المشاركة في اجتماع دول غرب البحر المتوسط 5+5 عن امتنانها\

لمشاركة ليبيا في هذه الاجتماعات رغم الظروف التي تمر بها .\

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