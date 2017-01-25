وزير المالية بحكومة الوفاق يشارك في مؤتمر حوار دول غرب المتوسط (5+5 ) بباريس .
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 09:42:00
\\nطرابلس 25 يناير 2017 ( وال ) - شارك وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق \\nالوطني الدكتور \\\"أسامة حماد\\\"، أمس الثلاثاء، في اجتماعات مؤتمر حوار دول \\nالبحر المتوسط ( 5+5 ) الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، وضم من الجانب \\nالأوروبي وزراء المالية والاقتصاد في كل من فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، \\nالبرتغال، ومالطا ، ومن الجانب المغاربي ، ليبيا تونس، \\nالجزائر، المغرب و موريتانيا .\\n وبحسب إدارة التواصل والإعلام فقد تناولت الاجتماعات مواضيع الشفافية\\nالمالية والتعاون الضريبي والجمركي، وأفاق التعاون المشترك بين الدول \\nالمشاركة. \\n وأشار وزير المالية في كلمته على أهمية التعاون بين بلدان غرب \\nالمتوسط لصوغ سياسات مالية ناجعة، وإصلاح الهياكل المالية للرفع من \\nالمردود الاقتصادي لدول حوض غرب المتوسط، وتوظيف الموارد المالية في ظل \\nهذه الظروف الحساسة، والمعقدة التي تمر بها العديد من اقتصاديات دول \\nالمنطقة، وأيضاً المساهمة والتعاون في المسائل الضريبية، من منع الازدواج\\nالضريبي، ومكافحة الغش، والتهرب الضريبي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية\\nالوطنية.\\n وأكد حرص ليبيا والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا مكافحة\\nالفساد، وتهريب وغسيل الأموال، وذلك عن طريق العمل الجاد من خلال تفعيل \\nأجهزة وإدارات الوزارة الضريبية، والجمركية الجبائية .\\n وعبرت الدول المشاركة في اجتماع دول غرب البحر المتوسط 5+5 عن امتنانها\\nلمشاركة ليبيا في هذه الاجتماعات رغم الظروف التي تمر بها .\\n\\n...( وال )...