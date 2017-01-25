وفاة الكاتب الصحفي - الرئيس السابق لهيئة دعم وتشجيع الصحافة \" إدريس المسماري \" .
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 09:30:00
\n \n طرابلس 25 يناير 2017 ( وال ) - توفي فجر أمس الثلاثاء في احد \nمستشفيات العاصمة المصرية القاهرة الكاتب الصحفي - الرئيس السابق لهيئة \nدعم وتشجيع الصحافة \" إدريس المسماري \" ، عن عمر ناهز الستين عاما اثر \nإصابته بجلطة في العضلة الأمامية للقلب .\n وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه ببنغازي .\nوللفقيد العديد من الأعمال والكتابات والقصائد التي تناولت الواقع \nوانتقدت العديد من المظاهر السلبية واهتمت بقضايا الإصلاح الحضاري \nالمتعدد الأبعاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .\n يشار بأن الفقيد وُلد في بنغازي في العام 1956 ودرس بها، وساهم في \nالكتابة بجريدة الأسبوع الثقافي قبل أن يسجن العام 1978 ويمضي عشر سنوات \nفي سجون النظام السابق ، وبعد خروجه من السجن ساهم في الكتابة بمجلة \" لا\n\" ، التي أصبح مديرًا لمكتبها في بنغازي، وخلال وجوده في القاهرة أصدر \nمجلة \" عراجين \" التي لم يسمح النظام السابق بتوزيعها في ليبيا.\n كما أعيد سجنه في الأيام الأولى لثورة 17 فبراير عندما خرج وسط بنغازي \nبين المتظاهرين على العديد من القنوات الفضائية قبل أن يفرج عنه ويتمكن \nمن الخروج إلى تونس ومنها إلى بنغازي، وعُين بعدها رئيسًا لهيئة دعم \nوتشجيع الصحافة .\n\n...( وال )...