وفاة الكاتب الصحفي - الرئيس السابق لهيئة دعم وتشجيع الصحافة \" إدريس المسماري \" .





طرابلس 25 يناير 2017 ( وال ) - توفي فجر أمس الثلاثاء في احد

مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة الكاتب الصحفي - الرئيس السابق لهيئة

دعم وتشجيع الصحافة \" إدريس المسماري \" ، عن عمر ناهز الستين عاما اثر

إصابته بجلطة في العضلة الأمامية للقلب .

وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه ببنغازي .

وللفقيد العديد من الأعمال والكتابات والقصائد التي تناولت الواقع

وانتقدت العديد من المظاهر السلبية واهتمت بقضايا الإصلاح الحضاري

المتعدد الأبعاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

يشار بأن الفقيد وُلد في بنغازي في العام 1956 ودرس بها، وساهم في

الكتابة بجريدة الأسبوع الثقافي قبل أن يسجن العام 1978 ويمضي عشر سنوات

في سجون النظام السابق ، وبعد خروجه من السجن ساهم في الكتابة بمجلة \" لا

\" ، التي أصبح مديرًا لمكتبها في بنغازي، وخلال وجوده في القاهرة أصدر

مجلة \" عراجين \" التي لم يسمح النظام السابق بتوزيعها في ليبيا.

كما أعيد سجنه في الأيام الأولى لثورة 17 فبراير عندما خرج وسط بنغازي

بين المتظاهرين على العديد من القنوات الفضائية قبل أن يفرج عنه ويتمكن

من الخروج إلى تونس ومنها إلى بنغازي، وعُين بعدها رئيسًا لهيئة دعم

وتشجيع الصحافة .



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