الرئاسي ينعى الصحفي والكاتب \" إدريس المسماري \" .



طرابلس 25 يناير 2017 ( وال ) - نعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

الصحفي والكاتب \" إدريس المسماري \" الذي وافاه الأجل المحتوم بأحد

مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة فجر أمس الثلاثاء .

وأعرب المجلس الرئاسي في بيان له أمس عن أخلص التعازي والمواساة لعائلة

الفقيد وأصدقائه وعموم الأسرة الثقافية في ليبيا سائلا المولى عز وجل أن

يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .

واستذكر بيان المجلس مآثر الفقيد وجهده ومعاناته وفترات سجنه ومساهماته

عبر عدة منابر ومؤسسات إعلامية في مسيرة الصحافة والإعلام إضافة إلى

ترأسه لهيئة دعم وتشجيع الصحافة .



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