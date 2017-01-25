الرئاسي ينعى الصحفي والكاتب \" إدريس المسماري \" .
الأربعاء ، 25- 01- 2017 - 09:35:00
\nطرابلس 25 يناير 2017 ( وال ) - نعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني\nالصحفي والكاتب \" إدريس المسماري \" الذي وافاه الأجل المحتوم بأحد \nمستشفيات العاصمة المصرية القاهرة فجر أمس الثلاثاء .\n وأعرب المجلس الرئاسي في بيان له أمس عن أخلص التعازي والمواساة لعائلة \nالفقيد وأصدقائه وعموم الأسرة الثقافية في ليبيا سائلا المولى عز وجل أن \nيتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .\n واستذكر بيان المجلس مآثر الفقيد وجهده ومعاناته وفترات سجنه ومساهماته \nعبر عدة منابر ومؤسسات إعلامية في مسيرة الصحافة والإعلام إضافة إلى \nترأسه لهيئة دعم وتشجيع الصحافة .\n\n...( وال )...