منظمة الهجرة الدولية تساعد 46 بنغاليا على العودة الطوعية لبلادهم من ليبيا.

طرابلس 25 يناير2017 (وال)- اعلنت قالت منظمة الهجرة الدولية إنها ساعدت 46 بنغاليا على عودتهم الطوعية من ليبيا إلى بلادهم. وأوضح بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, امس الثلاثاء, أن العملية جاءت ضمن برنامج العودة الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا, بعد أن أبلغوا المنظمة عن استعدادهم للعودة إلى بلادهم طواعية . وأضاف البيان أن برنامج العودة الطوعية التابع للمنظمة تكفل بترتيب أوضاعهم بالتنسيق مع سفارة بنغلاديش , وحصولهم على رعاية طبية ومواد غير غذائية وفرتها المنظمة حسب البرنامج. ويقوم برنامج العودة الطوعية بمكتب المنظمة بمساعدة المهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم, ويساعدهم بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر واستخراج الوثائق الضرورية. كما يقوم البرنامج أيضا بمتابعة العائدين ومساعدتهم في إعادة الإدماج في بلدانهم,وذلك بتوفير دعم يسمح لهم بالبدء في تأسيس مشاريع صغيرة أو إيجاد مسكن ملائم,إضافة إلى توفير المساعدات الطبيبة والتعليمية. ...( وال ) ...