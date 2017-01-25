السفيرالبريطاني لدى ليبيا يصف اجتماعات لجنة الحوار السياسي بتونس بالخطوة المهمة نحو إنهاء الجمود السياسي .

طرابلس 25 يناير2017 ( وال) - رحب السفير البريطاني لدى ليبيا, بيتر ميليت, بالبيان الصادرعن اجتماع لجنة الحوار السياسي الليبي التشاوري الذي أختتم أمس في مدينة الحمامات التونسية . ووصف "ميليت" البيان الذي صدر أمس الثلاثاء في اختتام اجتماعات لجنة الحوار السياسي الليبي بالخطوة المهمة نحو إنهاء الجمود السياسي ولتحقيق مصالح الشعب الليبي. وأنهى أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي اجتماعاتهم التشاورية التي انعقدت بمدينة الحمامات التونسية, أمس الثلاثاء, بالاتفاق على 6 مقترحات للتعديل في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 17 ديسمبر من العام 2015. وأصدرت اللجنة بيانا تضمن المقترحات الستة, شمل أن يعاد تشكيل المجلس الرئاسي على أن يكون من ثلاثة أعضاء يتولون الاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي, وتتخذ القرارات بينهم بالتوافق واختيار رئيس لحكومة الوفاق الوطني من غير أعضاء المجلس الرئاسي, يتولى الاختصاصات التنفيذية مع وزرائه . كما اقترحت اللجنة أن يتولى منصب القائد الأعلى للجيش الليبي ويمارس مهامه مجلس يتكون من رئيس مجلس النواب, ورئيس المجلس الأعلى للدولة, وعضو من المجلس الرئاسي يسميه المجلس الرئاسي, على أن يتم اتخاذ القرارات بينهم بالتوافق. كما اقترحت اللجنة تطبيق الآلية المنصوص عليها في قانون انتخاب مجلس النواب بشأن العضوية,بعد التزام المجلس بتعليق المادتين 16 و17 من الاتفاق السياسي. على أن يكون توسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة وفق انتخابات 7-7-2012, مع مراعاة التمثيل العادل لكل الدوائر الانتخابية . وتضمنت المقترحات المقدمة من اللجنة ضرورة تفعيل المادة 52 من الاتفاق السياسي بشأن انتهاء مدة عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور, على أن يتم ذلك خلال شهرمن التوقيع على هذه التعديلات. وطالبت بتعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق قبل التوقيع على هذه التعديلات من أطراف الحوار السياسي, ضمانة لنفاذ ما تم التوافق عليه في هذه التعديلات حزمة واحدة. ....( وال ) ...