ليبيا تشارك في المؤتمر ال9 لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالاردن.

عمان 25 يناير 2017 (وال) - بدأت مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة الاردنية عمان فعاليات المؤتمر التاسع لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمشاركة ليبية . ويناقش المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الاردني عددا من القضايا من أهمها الاستجابة للتحديات الطارئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا واهمية تعزيز ثقافة السلام ونشر قيم التسامح واللاعنف، اضافة الى مناقشة حرمان النزوح والهجرة. كما يتدارس المشاركون في المؤتمر الذي ينظم تحت شعار "معا من أجل الانسانية" ويستمر على مدى ثلاثة ايام الحد من المخاطر الحضرية وتعزيز الاستجابة الانسانية في المدن وأهمية حماية المتطوعين وسلامتهم. وإضافة الى ليبيا والبلد المنظم الاردن تشارك في المؤتمر 15 جمعية وطنية تمثل دول البحرين مصر إيران العراق الكويت لبنان والجزائر المغرب فلسطين قطر السعودية سوريا تونس الإمارات اليمن الى جانب عدد من المراقبين الذين يمثلون مؤسسات العمل الإنساني الإقليمية منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وعدد من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الامم المتحدة. ...( وال ) ...