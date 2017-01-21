مقتل 20 شخصا وإصابة 30 آخرين في انفجار قنبلة بشمال غرب باكستان .

إسلام أباد 21 يناير 2017 ( وال) - ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار قنبلة داخل سوق للخضروات والفاكهة في إقليم "كورام" القبلي بشمال غرب باكستان اليوم السبت إلى 20 قتيلا و30 جريحا. وأوضح المدير العام لخدمة العلاقات العامة الناطقة باسم الجيش الباكستاني الميجور "آصف غفور" أن "الإنفجار وقع بعبوة ناسفة بدائية الصنع داخل السوق وأسفر عن مقتل 20 شخصا". وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 35 آخرين على الأقل جراء انفجار. ويذكر ان الانفجاروقع صباح اليوم السبت في سوق للخضار في "باراشينار" كبرى مدن إقليم كرام القبلي بالقرب من الحدود مع أفغانستان.