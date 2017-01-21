مجلس الأمن الدولي يدين تدمير تنظيم "داعش" الإرهابي للتراث الثقافي في سوريا .

نيويورك 21 يناير 2017 ( وال) - أدان مجلس الأمن الدولي تدمير تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" الإرهابي التراث الثقافي في سوريا. ونقلت مصادر إعلامية عن بيان صادر أمس الجمعة عن مجلس الأمن الدولي أن "أعضاء مجلس الأمن روعتهم تقارير من بينها تقارير من "اليونسكو" عن تدمير التراث الثقافي في تدمر بسوريا منها موقع "تيتربيلون" الأثرى وأجزاء من المسرح الروماني ومرفق بالتقارير صور من القمر الصناعي تؤكد الدمار". وأعربوا أيضا عن "عميق قلقهم إزاء سلامة آلاف الأشخاص الذين يعيشون في المدينة" وأدانوا ب"شدة" الأفعال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش في سوريا. وأوضح البيان أن "تنظيم داعش وجماعات أخرى تابعة لتنظيم القاعدة حققوا مكاسب من نهب وتهريب أدوات من التراث الثقافي في سوريا لدعم جهودهم في تجنيد الأفراد وتعزيز قدراتهم على تنظيم وشن هجمات إرهابية". وفي هذا الصدد أكد أعضاء مجلس الأمن على "الحاجة لجلب الجناة إلى العدالة" مشددين على ضرورة "هزيمة تنظيم داعش والقضاء على عدم التسامح والعنف والكراهية التي ينشرها". وكان المدير العام للآثار والمتاحف السورية "مأمون عبد الكريم" قد أعلن أمس الجمعة أن تنظيم داعش الإرهابي دمر آثار جديدة في المدينة الأثرية في محافظة حمص شرق سورية شملت "التترابيلون" الأثري وهو عبارة عن 16 عمودا إلى جانب إلحاق أضرار بواجهة المسرح الروماني.