بدء اعمال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالقاهرة .

القاهرة 21 يناير 2017 ( وال) - بدأت اليوم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة اعمال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا . ويأتي هذا الاجتماع بعد الاجتماعات التي انعقدت في كل من الجزائر و تونس و النيجر. وسيخصص الاجتماع لـ "بحث واستعراض التطورات الراهنة في ليبيا وتبادل وجهات النظر حول كافة أوجه الدعم والمساندة التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود الرامية إلى دفع وتشجيع الأطراف الليبية على مزيد من التوافق لإنهاء الأزمة الليبية . ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من ليبيا وتونس ومصر والسودان والتشاد والنيجر بحضور الممثل الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلير والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إضافة إلى جاكايا كيكويتي المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي في ليبيا وممثلين عن المنظمات الدولية .