الصحافة الجزائرية تنتقد ''منتخب كرة القدم بعد النتائج مخيبة للجمهور '' الجزائر 21 يناير 2017 (وال) - انتقدت الصحافة الجزائرية بشدة نتائج منتخب الجزائر لكرة القدم خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 بالجابون ، عقب خسارته أمام

وقالت وكالة الانباء الجزائرية أن هذه النتيجة كانت مخيبة لامال الجمهور الجزائري ، حيث تضاءلت حظوظ المنتخب في التأهل للدور الربع النهائي, ويتذيل مجموعته صحبة منتخب زيمبابوي بنقطة واحدة, فيما صعدت تونس إلى مركز الثاني بثلاث نقاط عن السنغال أول المتأهلين إلى الدور القادم. وانتقدت الصحافة الجزائرية لاعبي المنتخب ومسؤوليه, والمدرب البلجيكي جورج ليكانس. ..( وال ) ...