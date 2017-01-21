تواصل مباريات كأس العالم العسكرية لكرة القدم -2017 .

عمان 21 يناير 2017 (وال) - تتواصل هذه الايام بملاعب سلطنة ُعمان مباريات كأس العالم العسكرية لكرة القدم -2017 . وضمن هذه النتائج تأهل منتخب الجزائر العسكري لكرة القدم إلى الدور الربع النهائي لكأس العالم عقب فوزه على منتخب شمال كوريا (2-1) أمس الجمعة ، كما فاز المنتخب الجزائري ضمن مجموعته على ألمانيا (2-1) و إيران (3-1) ليتصدر المجموعة بتسع نقاط . ويذكر ان بطولة العالم العسكرية لكرة القدم يشارك في منافساتها منتخبات عمان البلد المستضيف والجزائر وألمانيا وايران وشمال كوريا ومصر وبولونيا وكندا وسوريا وغينيا والبحرين وفرنسا وإيرلندا ومالي وقطر وامريكيا.