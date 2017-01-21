اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم ينظم ملتقى للحكام .

تونس 21 يناير 2017 (وال)- ينظم اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 25 إلى 29 من شهر يناير الجاري بالقاهرة ملتقى للحكام بمشاركة حكام عن مختلف الاتحادات الاعضاء (مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا). ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن خطة اتحاد شمال افريقيا للنهوض والرفع من مستوى الحكام ومتابعة التطورات الجديدة في مجال تحكيم كرة القدم ، وكذلك حرصا من اتحاد شمال افريقيا على الارتقاء بالحكام في مختلف بلدان المنطقة ومواكبة اخر المستجدات على مستوى القوانين والتشريعات". ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من المحاضرات إلى جانب حصص تطبيقية من خلال الفيديو تحت اشراف خبراء ومختصين في مجال التحكيم.