تجديد الثقة للبحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة كرئيس للجنة التطوير (فيفا).

المنامة 21 يناير 2017 (وال) - جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثقة للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس (الفيفا) رئيسا للجنة التطوير للسنوات الأربع القادمة حيث تعتبر اللجنة إحدى اللجان التسع الدائمة للاتحاد. وأكد الشيخ سلمان في تصريح نشرته وسائل الإعلام البحرينية اليوم السبت أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة التطوير الدولية في خدمة منظومة كرة القدم العالمية من خلال مساعدة الاتحادات القارية والوطنية على تبني البرامج الطموحة التي تهدف للارتقاء بالبنية الكروية في كافة أنحاء العالم. وأشار إلى أن لجنة التطوير عازمة على مواصلة العمل الجاد لتنفيذ خطط وبرامج التطوير المعدة من الاتحاد الدولي والتي تراعي مختلف جوانب المنظومة الكروية في الاتحادات الوطنية إلى جانب دعم جهود الاتحادات القارية في مجال تنفيذ مشاريعها التطويرية على كافة المستويات. وقال الشيخ سلمان إن اللجنة عملت خلال الشهور الماضية على وضع اللبنات الأساسية للبرنامج المتقدم للتطوير في حلته الجديدة بعد اعتماده في مؤتمر (فيفا) الأخير بالمكسيك والذي يتيح الفرصة للاتحادات الوطنية والقارية الحصول على تمويل مشاريعها التطويرية في إطار جديد يكفل زيادة الدعم المالي السنوي المقدم لتلك الاتحادات.