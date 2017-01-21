غامبيا: الرئيس المنتهية ولايته يعلن عن تخليه عن السلطة "حقنا للدماء".

بانجول 21 يناير 2017 ( وال) - أعلن رئيس غامبيا المنتهية ولايته "يحى جامع" عن تخليه عن الحكم والتنحي عن منصبه "حقنا للدماء" . وقال جامع في خطاب متلفز: " لقد قررت اليوم بضمير صاف التخلى عن حكم هذه الأمة العظيمة مع شعورى بالامتنان لكافة أفراد الشعب" ، و"أتعهد أمام الله والأمة بأسرها أن كل القضايا التي نواجهها حاليا ستحل سلميا". وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس غينيا كوناكري ألفا كوندي قد أجريا محادثات مكثفة مع الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع لإقناعه بمغادرة السلطة سلميا عقب المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قبل التدخل عسكريا لعزله. وإثر ذلك أعلن الرئيس الموريتاني أن جامع وافق على التخلي عن السلطة من أجل مصلحة بلاده وشعبه. وكان رئيس غامبيا الجديد اداما بارو قد أدى أول أمس الخميس اليمين الدستورية في سفارة بلاده في دكار بالسنغال.