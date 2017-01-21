جماهير اهلي طرابلس تطالب الاتحاد الافريقي برفع الحظر عن الملاعب الليبية .

طرابلس 21 يناير 2017 (وال) - احتفل نادي اهلي طرابلس مساء أمس الجمعة بالثنائية بطولة الدوري الليبي وبطولة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2015 -2016 بمهرجان كبير، وحضور جماهيري اكبر من جميع المناطق والمدن الليبية بملعب طرابلس الدولي الذي احتضن لقاء ودي جمع فريق اهلي طرابلس الاول مع فريق ابدوانا الغاني احتفالا بالتتويج والذي انتهى بفوز كبير لفريق اهلي طرابلس على الفريق الضيف بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف . واستهل المهرجان الاحتفالي بتكريم فريق النادي سنة 2006 المتوج بكأس ليبيا حيث وزعت القلائد والجوائز على اللاعبين تكريما لهم على هذا التتويج . وطالبت الجماهير الرياضية المقدر عددها بأكثر من ثلاثين الف مشجع من خلال مشاركتها في رسائل واضحة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف برفع الحظر على الملاعب الليبية وان تجرى مباريات الفريق ضمن التصفيات الافريقية على ملعب طرابلس . وخاض فريق الاهلي مباراته الاولى ضمن استعدادته الافريقية امام ايدوانا الغاني بسيطرة واضحة على مجريات اللعب ، واعتمد الفريق الضيف على مصيدة التسلل ، وسجل اللاعب الجديد الاهلي " مابيدي" الهدف الاول في الدقيقة 25 من زمن هذا الشوط ، بعد هذا الهدف تحرك لاعبوا فريق ابدوانا واستطاعوا تعديل النتيجة في الدقيقة 41 من زمن الشوط الاول بهدف لاعبه انكولا محمد لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف . وفي الشوط الثاني دخل فريق اهلي طرابلس بتشكيل مغاير وفرض سيطرة نسبية على المباراة واستطاع لاعبه مهند ابو عجيلة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 وسجل الوافد الجديد للتشكيلة الاهلاوي هذا الموسم المهاجم صالح الطاهر ثنائية في الدقيقة 61 والدقيقة 92 لتنتهي المباراة برباعية اهلاوية مقابل هدف للفريق الضيف . وفي ختام المباراة كرم فريق 2016 الحائز على الثنائية بطولة الدوري والكأس للعام 2015 - 2016 . ...(وال)...