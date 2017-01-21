محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق وزيرة الثقافة ورئيس الأمانة العامة للرئاسة السابق.

سيول 21 يناير 2017 ( وال) - أصدرت محكمة كورية جنوبية, اليوم السبت, مذكرة اعتقال بحق وزيرة الثقافة والرياضة والسياحية جو يون سون, ورئيس مكتب الأمانة العامة للرئاسة السابق كيم كي تشون, بتهمة تورطهما في وضع قائمة سوداء للشخصيات الثقافية التي تنتقد الحكومة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية, أن "محكمة في سيول أصدرت مذكرة اعتقال بحق تشون, بتهمة إساءة استخدام السلطة والحنث باليمين, بعد طلب من فريق التحقيق في فضيحة استغلال النفوذ المحيطة برئيسة البلاد باك كون هيه". وأوضحت الوكالة أنه "تم اعتقاله بتهمة إنشاء وإدارة القائمة السوداء المزعومة للشخصيات الثقافية التي تنتقد الحكومة المحافظة ومنع المدرجين فيها من تلقي الدعم الحكومي خلال فترة توليه منصبه (أغسطس 2013 - فبراير 2015)". وأضافت أن "سون اعتقلت بتهمة إنشاء وإدارة هذه القائمة أثناء عملها كمستشارة للرئيسة بارك للشؤون السياسية في الفترة من يونيو عام 2014 إلى مايو عام 2015". وأشار المصدر إلى أن "القائمة السوداء تضم ما يقرب من 10 ألاف شخص بما في ذلك المؤلفة هان كانغ, الحائزة على جائزة مان بوكر الدولية في عام 2016". ...( وال) ...