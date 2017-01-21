فريق اهلي طرابلس يستعد للقاءات الافريقية القادمة .

طرابلس 21 يناير 2017 (وال) يواصل فريق اهلي طرابلس لكرة القدم استعدادته لمواجهة فريق (و آل ستارز) الغاني، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم للعام 2017 . وسيخوض فريق الأهلي طرابلس لقاء الذهاب على ملعب المنافس خلال أيام 10أو11أو12 من شهر فبراير القادم، بينما سيخوض لقاء الإياب بملعبه خلال أيام 17أو18أو19 من نفس الشهر. وضمن هذا الاستعداد خاص فريق اهلي طرابلس مباراة ودية مساء امس بملعب طرابلس مع فريق ابدوانا الغاني اسفرت عن فوز الاهلي بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف