القاهرة تستضيف اليوم السبت مؤتمر دول جوار ليبيا .

طرابلس 21 يناير 2017 ( وال ) - تستضيف القاهرة اليوم السبت أعمال "آلية دول الجوار الليبي"، في دورتها العاشرة ، بمشاركة وزراء خارجية دول الجوار الليبي , والأمين العام للجامعة العربية " أحمد أبوالغيط " ، وممثل الاتحاد الأفريقي إضافة إلى ( 7 ) دول عربية وأفريقية هي ليبيا - مصر - الجزائر - تونس - السودان - تشاد والنيجر. وسيحضر الاجتماع المبعوث ألأممي إلي ليبيا "مارتن كوبلر" ومبعوث الجامعة العربية السفير " صلاح الجمالي ". وسيناقش الاجتماع الذي سيترأسه وزير الخارجية المصري " سامح شكري" الوضع في ليبيا وسبل مساعدة دول الجوار للأطراف كافة على تجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الصخيرات. وأكدت مصادر اعلامية ان اجتماع " دول الجوار الليبي" يشكل أهمية كبرى ، في ظل المحاولات التي تبذلها دول الجوار الليبي لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المختلفة، وذلك في إطار دعم الجهود الأممية لحل الأزمة . ..( وال ) ..