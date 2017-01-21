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سقوط قتلى في حادث تحطم حافلة تقل طلابا في شمال ايطاليا . فيرونا 21 يناير 2017 (وال) - ذكر مسؤول بهيئة الإطفاء الوطنية في إيطاليا اليوم السبت إن حافلة تقل طلابا تحطمت في شمال البلاد الليلة الماضية واشتعلت فيها النيران مما أودى بحياة الكثيرين. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) أن سبع جثث انتشلت من الحطام وأن عدد القتلى قد يرتفع . وسائل إعلام إيطالية أشارت الى أن الحافلة كانت تقل طلابا من المجر تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما عندما تعرضت لحادث على طريق قرب مدينة فيرونا. (وال)