البرلمان التركي يوافق على تعديل دستوري يعزز صلاحيات أردوغان.

أنقرة 21 يناير 2017 ( وال) - وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية, اليوم السبت على مشروع تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية أن نص المشروع نال 339 صوتا, أي أكثر بتسع أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء الشعبي العام في الربيع القادم. ويقول معارضو أردوغان إن التعديلات الجديدة "خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي" في تركيا, فيما يرى الرئيس أنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة, وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق. وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان, كما أنها تسمح لأردوغان بحكم تركيا حتى عام عام 2029. ...( وال ) ...