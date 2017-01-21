كوبلر: مباحثات الليبيين في مالطا جرت مستندة إلى الاتفاق السياسي باعتباره الإطار الوحيد".

فاليتا, 21 يناير 2017 ( وال) - التقى وفد من مجلس النواب بالعاصمة المالطية فاليتا رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات " الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي . وتطرق الجانبان خلال لقائهما إلى العديد من القضايا التي تهم البلدين ومن بينها فتح القنصلية المالطية في مدينة بنغازي, وكذلك مسألة فتح خط جوي بين البلدين. في نفس السياق أعرب المبعوث الأممي لدى ليبيا " مارتن كوبلر" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على " تويتر" عن سعادته بأن "مباحثات الليبيين في مالطا جرت مستندة إلى الاتفاق السياسي باعتباره الإطار الوحيد. من ناحية أخرى التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا "مارتن كوبلر", أمس الجمعة بالعاصمة فاليتا, وزير الخارجية المالطي جورج فيلا, التي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الاوروبي. ووصف " كوبلر" لقائه "بفيلا بخصوص ليبيا بالجيد . ...( وال ) ...