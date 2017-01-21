المجلس الرئاسي يدين التفجير الارهابي الذي استهدف مواطنين بمنطقة الماجوري .

بنغازي 21 يناير 2017 (وال) - ادان المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني باشد العبارات التفجير الارهابي الذي استهدف المصلين بمسجد ابي هريرة بمنطقة الماجوري عقب صلاة الجمعة . وقدم المجلس في بيان اصدره أمس تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه احر التعازي لاهالي المواطنين الابرياء الذين سقطوا نتيجة هذه الجريمة البشعة والدعاء بشفاء الجرحى . واكد المجلس في بيانه ان هذه الاعمال الاجرامية تتنافى تماما مع المبادئ والقيم الانسانية ومع تعاليم الدين وانها لن تزيده سوى اصرار على محاربة الارهاب بكل صوره واشكاله . ودعا المجلس الى توحيد الصف لمواجهة العابثين بأمن واستقرار الوطن والى تكاثف الجهود وتضافر الطاقات في مواجهة قوى الشر والبغي والعدوان . (وال