رئيس غامبيا السابق يوافق على ترك السلطة.

بانغول 21 يناير 2017 (وال) - اكد رئيس غامبيا المنتخب اداما بارو أن رئيس غامبيا السابق يحيى جامع وافق على ترك السلطة ومغادرة البلاد. وكتب بارو عبر تويتر "أود أن أخبركم أن يحيى جامع وافق على ترك السلطة. ومن المقرر أن يغادر غامبيا اليوم". وكان رئيسا موريتانيا وغينيا وصلا امس الى بانغول "في محاولة أخيرة للتوسط" وإقناع جامع بتسليم السلطة الرئاسية إلى بارو قبل القرار النهائي بالتدخل العسكري من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) بقيادة القوات السنغالية والنيجيرية. يذكر أن جنود الايكواس اوقفوا التقدم في أراضي غامبيا الليلة الماضية لمنح الفرصة الأخيرة لجامع الذي تولى السلطة بالبلاد لفترة طويلة لترك السلطة سلميا. وقال رئيس مفوضية الايكواس مارسيل آلان دي سوزا "تم إصدار الأوامر إلى القوات بوقف التقدم وقد توقفت بالفعل حيث ان الايكواس تفضل اللجوء إلى مبادرات الحوار والدبلوماسية". يذكر أن الجيش السنغالي مدعوما بقوات من غرب افريقيا دخل إلى أراضي غامبيا بعد ظهر اول أمس في عملية عسكرية تهدف إلى إجبار جامع على تسليم السلطة إلى بارو الذي أدى اليمين الدستورية في اليوم نفسه في داكار رئيسا لغامبيا. ...( وال ) ...