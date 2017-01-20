المجلس الرئاسي يدين التفجير الإرهابي ببنغازي , ويدعو الى توحيد الصف لمواجهة العابثين بأمن واستقرار الوطن .

طرابلس 20 يناير 2017 ( وال ) - دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي، اليوم، وقت صلاة الجمعة.\

وقال المجلس الرئاسي في بيان له ، اليوم، إن هذه الأعمال الإجرامية تتنافي تماما مع المبادئ والقيم الإنسانية، وتتناقض مع تعاليم الدين، مؤكدا على أن مثل هذه الجرائم لن تزيده إلاّ إصرارا على محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله في كافة أنحاء البلاد، وحتي يقتلع من جذوره.\

ودعا بيان المجلس إلى توحيد الصف والجهود لمواجهة العابثين بأمن واستقرار الوطن وتقديم الجناة إلى العدالة.\

واختتم المجلس الرئاسي بيانه بالقول : «لا بديل عن التوافق وتكاثف الجهود وتضافر الطاقات في مواجهة قوي الشر والبغي والعدوان».\

يشار بأن سيارة مفخخة انفجرت ظهر، اليوم الجمعة بمحيط مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي شرقي البلاد ، وأدت الى مقتل شخص وأصابة ( 10 ) اخرين .\

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