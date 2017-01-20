وزارة الدفاع العراقية : تطهير شمال الموصل والقضاء على 60 إرهابي من تنظيم دعش.

بغداد 20 يناير 2017 (وال) - استكملت قوات الجيش العراقي تطهير قضاء "تكليف" شمال "الموصل" مركز محافظة "نينوي" شمال العراق, وقتلت خلال العملية العسكرية قتل أكثرمن 60 إرهابيا من تنظيم داعش بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية العقيد " ليث عبد الوهاب ", في تصريح صحفي اليوم الجمعة, إن القوات دمرت أربعة سيارات مفخخة ودراجة نارية ومنصة لإطلاق الصواريخ , واستولت على سيارة مسلحة برشاش و 15 صندوق عتاد وقذائف هاون محلية الصنع. كما عثرت على مستودع للعتاد يحتوي 40 قذيفة هاون, إضافة إلى اعتقال اثنين من عناصر داعش وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة". وأشار "عبد الوهاب" إلى أن قوات الجيش ضمن المحور الجنوبي الشرقي حررت أكثر من 45 قرية وقضاء الحمدانية والسلامية والنمرود, وأحياء الانتصار والسلام والصحة بالساحل الأيسر جنوب شرقي الموصل . ..( وال ) ...