دراسة طبية تحذر من كثرة الجلوس لساعات طويلة.

نيويورك 20 يناير 2017 (وال) - توصل باحثون أمريكيون من خلال تقييم حالات أكثر من 1,500 سيدة مسنة أعتدن على الجلوس لساعات طويلة ومارسن النشاط الحركي والرياضة بصورة أقل , الى وجود خلايا لديهن بها علامات بيولوجية أكبر من 8 سنوات من عمر المرأة الحقيقي. وقال الباحثون إن النتائج المتوصل إليها "تكشف أن لدينا خلايا تتعرض للشيخوخة مع نمط الحياة المتراخي و غير النشط, وفي كثير من الأحيان تكون أكبر عمرا من عمرنا الحقيقي". وكانت الدراسة قد أجريت على مجموعة من النساء تراوحت أعمارهن 64- 95 عاما, أجبن على استبيان حول مستويات نشاطهم وأنماط حياتهم. وأكدت النتائج المتوصل إليها أنها كلما نجحت النساء في عيش حياة نشطة , كلما تراجعت فرص شيخوخة الخلايا ,بل والحيلولة دون الوقوع فريسة للأمراض المختلفة, مقارنة بالنساء اللاتي لم يمارسن أي نشاط حركي. ...(وال)...