لجنة أزمة الوقود والغاز :جهوداً تبذل لإنهاء أزمة الوقود والغاز خلال الأيام القادمة.

طرابلس 20 يناير 2017 ( وال ) طمأن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز" ميلاد الهجرسي" المواطنين بتوفر الوقود مؤكدا أن اغلب المحطات يتم تزويدها عبر شاحنات تعمل على مدار 24 ساعة . وأوضح " الهجرسي " امس الخميس أن كل محطة وقود تم منحها 120 الف لتر يوميا مشيرا إلى رسو الناقلة " أنوار ليبيا " بميناء طرابلس البحري وتحمل على متنها 31 مليون لترمن الوقود "البنزين"،. وأكد قيام اللجنة، بتزويد كل محطات الوقود في طرابلس" بمولدات الكهرباء" وتكليف عدد منها للعمل على مدار الساعة من أجل تخفيف الازدحام أمامها. وفيما يخص النقص في وقود "الديزل" قال " الهجرسي" نمنح محطات الكهرباء يوميا 5 مليون لتر لتشغيلها، نظراً لتوقف تزويدها بالغاز الناتج عن قفل خط الزاوية، مضيفا أن ناقلة وقود ديزل "سترسو" خلال الأيام القادمة بميناء طرابلس للإسهام في حل الأزمة بشكل مباشر. ولفت " الهجرسي"، الى أن شركة البريقة تعمل على حل أزمة غاز الطهومن خلال قيامها بتوزع أكثر من 30 الف اسطوانة غاز يوميا ، مشيرا الى افتتاح مركزين للتوزيع في مستودعي الهاني وطريق المطار. وأشاد" الهجرسي" في السياق نفسه، بالجهود التي قامت بها كل من " كتائب الشهيد "الحلبوص"، وقوة "الردع الخاصة"، وسرية "باب تاجوراء" في متابعتها لعملية بيع اسطوانات الغاز في مراكز التوزيع، وضمان وصولها للمواطنين، واستمرارها في المهمة إلى حين تجاوز هذه الأزمة. ...( وال ) ...