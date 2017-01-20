محادثات ايطالية تونسية حول الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.

تونس 20 يناير 2017 (وال) -أكد وزير الخارجية الايطالي " انجيلينو الفانو " أمس الخميس أن بلاده تدعم توقيع اتفاق مع ليبيا لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين بحرا من سواحلها إلى الدول الأوروبية . وأوضح " الفانو " في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي " خميس الجهناوي " عقب مباحثات جمعتهما بالعاصمة تونس أمس الخميس أن بلاده تدعم كل الجهود التي تهدف الى وقف الهجرة غير الشرعية من تونس وخاصة ليبيا بما في ذلك دعم توقيع اتفاق مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية على غرار اتفاق تركيا . من جانبه قال وزير الخارجية التونسي إن محادثاته مع نظيره الايطالي تناولت التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب ، مؤكدا بان محادثاته تناولت أيضا الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا . وأشار " الجهناوي " خلال مؤتمره الصحفي إلى أن الخطر القادم من ليبيا لا يمس تونس فقط إنما جميع دول الجوار وأوربا . وأكد أن اجتماع دول الجوار الذي سيعقد غدا السبت في العاصمة المصرية القاهرة سيبحث الملف الأمني والسياسي الليبي . ويضم اجتماع دول جوار ليبيا في دورته العاشرة مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر والسودان وسيبحث المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة الليبية . ...( وال ) ...