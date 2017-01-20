"بوكو حرام" تشن هجوما على مخيم للنازحين شمال شرق نيجيريا أبوجا 20 يناير 2017(وال)- شنت جماعة "بوكو حرام" المتطرفة هجوما على مخيم للنازحين شمال شرق نيجيريا , وذلك عقب أيام من قصف القوات الجوية النيجيرية للمخيم بالخطأ.

و ذكرت مصادر اعلامية اليوم الجمعة نقلا عن شهود عيان من بينهم عمال إغاثة ومقيمين في المخيم ان أكثر من 100 من مسلحي جماعة "بوكو حرام" شنوا هجوما على المخيم. و اضافت ان اشتباكات وقعت بين المسلحين ومجموعة من الجنود استمرت عدة ساعات في محاولة لصد هجوم مسلحي الجماعة المتشددة, ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين وإصابة جندي. و كانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة قتلى قصف الجيش النيجيري عن طريق الخطأ مخيما للنازحين الفارين من ممارسات جماعة بوكو حرام شمال شرق البلاد إلى 90 شخصا. يذكر أن القوات الجوية النيجيرية شنت بالخطأ هجوما يوم الثلاثاء الماضي على مخيم للنازحين في مدينة "ران" بولاية بورنو بالقرب من الحدود مع الكاميرون. ...(وال)...