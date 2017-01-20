الاتحاد الاوروبي : لا يمكن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني من طرف واحدي.

جنيف 20 يناير 2017 (وال) - قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرينى, إن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى لا يمكن أن يتم من قبل طرف واحد. و نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن " موغيرينى" قولها امس فى كلمة لها بالتزامن مع مشاركتها مع منتدى دافوس الاقتصادى, أن الاتفاق حمل نتائج جيدة للعالم , وأن الإتحاد الأوروبى مستعد لحمايته والحفاظ عليه. وأضافت بخصوص الاتفاق مع إيران " لقد كنا واضحين منذ البداية, وسنستمر بفعل ذلك أولا, وبعد عام من تطبيقه, فقد انطوى الاتفاق على نتائج جيدة إلى باقى أجزاء العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة و أوروبا". وتابعت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالحفاظ على الاتفاق وتطبيقه, فالإتفاق ليس أحادى الجانب, بل ثنائي, ولا يمكن إعادة التفاوض بشأنه من جانب طرف بمفرده, إنه إطار متعدد الأطراف, ونحن مستعدون لحمايته والحفاظ عليه". وكانت الدول الكبرى وإيران قد وقعت اتفاقا يحدد مسار البرنامج النووي الإيراني الذي سيكون تحت رقابة صارمة يضمن ابتعاده عن الطابع العسكري, بينما يتم رفع العقوبات الدولية على طهران. وكانت أهم البنود الرئيسية في الاتفاق الذى وقع عام 2015 , تقييد البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل مع وضع حد لتخصيب اليورانيوم لا يتجاوز عتبة 3.67 في المئة , وتحويل مفاعل "فوردو"-وهو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم-إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية, وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز فقط. ...( وال ) ...