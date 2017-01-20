المنظمة الدولية للهجرة : عدد الوافدين إلى شواطيء أوروبا هذا العام بلغ 3165 مهاجرا ولاجئا .

جنيف 20 يناير 2017 (وال)- قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة " جويل ميلمان " ان عدد الوافدين إلى شواطيء أوروبا بعد عبور البحر المتوسط, بلغ حتى أول أمس الأربعاء 3165 مهاجرا ولاجئا فيما بلغ عدد الوفيات منذ بداية يناير الجاري 234. واوضح "ميلمان" في تصريح للصحافة اليوم الجمعة, أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الوافدين وصلوا إلى الشاطيء الإيطالي والباقين إلى اليونان وذلك مقارنة بما يصل إلى 32 ألفا و317 مهاجرا ولاجئا كانوا قد وصلوا إلى الشواطيء الأوروبية في ذات الفترة من العام الماضي 2016. و لفت المتحدث إلى أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين فقدوا في البحر أو فقدوا حياتهم بلغ في 18 يوما الأولى من العام الجاري 234 حالة وفاة مقارنة بعدد حالات يصل إلى 101 حالة فقط في ذات الفترة من العام الماضي. و اشار إلى أن الرقم يشتمل على حالة وفاة واحدة هى من تم تسجيلها هذا العام 2017 من وفيات على الطريق الشرقي للمتوسط الواصل من تركيا إلى اليونان. ...( وال ) ...