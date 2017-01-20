امريكا تدعم التدخل العسكري الافريقي في غامبيا.

واشنطن 20 يناير 2017 ( وال) - اعربت امريكا عن دعمها الدبلوماسي للتدخل العسكري في غامبيا الذي قادته دول غرب أفريقيا دعما للرئيس المنتخب أداما بارو, وإرغام الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع على التخلي عن السلطة بعد رفضه الإقرار بهزيمته. وردا على سؤال حول التدخل العسكري لقوات السنغال وأربع من دول غرب أفريقيا في غامبيا, قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي "نحن ندعمه لأننا نعتقد أن الهدف منه هو المساهمة في تهدئة الوضع المتوتر , ومحاولة احترام إرادة الشعب الغامبي". وأوضح كيربي في تصريح بثه راديو (سوا) الامريكي اليوم, أن الدعم الأمريكي المقدم للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا , من أجل الدفع باتجاه رحيل جامع عن السلطة هو دعم "دبلوماسي", وأنه "لن يتم استدعاء أي جنود أمريكيين". وحذر المسؤول الامريكي من خطر اندلاع "نزاع مسلح" بين مناصري كل من بارو وجامع, محذرا الرعايا الأمريكيين بمغادرة غامبيا. وقال أن السفارة الأمريكية في العاصمة الغامبية بانجول"مغلقة مؤقتا". وقد أدى بارو اليمين الدستورية في سفارة غامبيا بالعاصمة السنغالية دكار, أمس أمام نقيب المحامين الغامبي شريف تمبادو بحضور عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية. ودخلت القوات السنغالية أمس إلى أراضي غامبيا المجاورة بتفويض من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا /ايكواس/ التي تمارس ضغوطا منذ أسابيع على جامع الذي انتهت ولايته اول أمس الأربعاء. وتبنى مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية قرارا يؤيد مبادرة مجموعة /ايكواس/ لدفع جامع للتخلي عن السلطة من دون الموافقة صراحة على استخدام القوة في غامبيا التي يقطنها 1.8 مليون نسمة.. ....( وال ) ....