مقتل 15 حوثيا في اشتباكات مع القوات اليمنية بمحافظة تعزغرب اليمن .

عدن 20 يناير 2017 (وال)- أعلن مصدر أمني يمني اليوم الجمعة, مقتل 15 حوثيا خلال اشتباكات بين قوات الجيش اليمني والحوثيين بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن. واوضح المصدر "ان قوات الجيش تواصل تقدمها غرب مدينة تعز وفي المناطق الشرقية والجنوبية", مشيرا إلى أن القوات تمكنت من استعادة السيطرة على عدة قرى من الحوثيين في المنطقة. وكانت وحدات من القوات اليمنية بمساندة المقاومة تمكنت من تحرير قرية الحرثة بمنطقة الوازعية بمحافظة تعز من الحوثيين. وذكرت مصادر اعلامية ان القوات اليمنية تواصل تقدمها نحو مواقع تمركز الحوثيين في مديرية والوازعية المطلة على مدينة المخا. و في محافظة حجة , أفاد مصدر يمني باستهداف مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي مواقع للحوثيين التى تكبدت خسائر كبيرة في جبهة حرد بحجة شمال غرب اليمن.