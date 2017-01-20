مصر تستضيف الاجتماع العاشر لمجموعة دول جوار ليبيا .

القاهرة 20 يناير 2017 (وال) - يعقد في القاهرة غد السبت الاجتماع العاشر لمجموعة دول جوار ليبيا والذي سيحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الجمالي، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي في ليبيا جاكايا كيكويتي . وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد " سيناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف الاطراف في ليبيا وتشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي/ ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات". يشار إلى أن مجموعة دول جوار ليبيا تضم كلاً من مصر وليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر. (وال