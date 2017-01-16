المؤسسة الوطنية للنفط تعلن شروعها في الملاحقة القانونية لمغلقي صِمَام الغاز المغذي لمحطة الزاوية .

طرابلس 16 يناير 2017 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاثنين ، شروعها في الإجراءات القانونية لدى النائب العام ضد المجموعة التي قامت بإغلاق صمّام خط الغاز ببئر ترفاس المغذي لمحطة كهرباء الزاوية في الحرشة والتابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط و الغاز بالقوة . وقالت المؤسسة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني ، بأن " عملية الغلق أدت إلى كارثة إنسانية على المستوى الوطني، نتج عنه إطفاء تام وانهيار الشبكة الكهربائية على معظم مناطق البلاد مساء أول أمس السبتوأضاف البيان أن إغلاق الصمام نتج عنه حالات وفاة بسبب انقطاع الكهرباء والمعاناة الشديدة التي يعيشها المواطنون بالجنوب خصوصا، بسبب فقد جزء كبير من إنتاج هذه المحطة " . ورفضت المؤسسة ما وصفته بعملية ابتزاز الدولة التي تتم من خلال تعطيل المنشآت النفطية و خطوط نقل النفط و الغاز من أي جهة كانت. حسب البيان. وأكد البيان أن المؤسسة لن تتهاون مع أي شخص أو كيان أو تنظيم أو تشكيل أو عصابة مسلحة تحاول العبث بمقدرات الشعب و قوته أيا كانت أسبابهم و مبرارتهم. وأشارت المؤسسة انه ونظرا لعدم امتثال المغلقين لخط الغاز في بئر ترفاس والنداءات المتكررة من الشركة العامة للكهرباء ولعدد من السادة المسؤولين والنواب فقد قامت المؤسسة الوطنية ببدء الاجراءات القانونية ضدهم لدى مكتب النائب العام كمرحلة أولى للملاحقات القانونية ضدهم . ... ( وال )...