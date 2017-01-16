قوة الردع الخاصة تنقل المهاجرين غير الشرعيين ممن تم القبض عليهم بقرقارش الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس .
الإثنين ، 16- 01- 2017 - 13:29:00
\n طرابلس 16 يناير 2017 ( وال ) - أكدت قوة الردع الخاصة قيامها \nبنقل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين والذين تم القبض عليهم في منطقة\nقرقارش الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس .\nوأشارت القوة على صفحتها الالكترونية أنها تحفظت على بعض ممن كانو ينتمون\nلعصابات منظمة تقوم بتصنيع وترويج الخمور بالمنطقة\n ونشرت على صفحتها صورا لاعداد من المهاجرين غير الشرعيين التى قامت \nبالقبض عليهم ونقلهم الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس . \n يشار بأن قوة الردع الخاصة كانت قد أعلنت قيامها بمداهمة عدد من \" \nأوكار الجريمة \" والقبض على عدد من الافارقة المتورطين في ترويج الخمور \nوالمخدرات بمنطقة قرقارش بطرابلس يومي الجمعة والسبت وأسفرت عن ضبط كميات\nمن الأسلحة والمخدرات .\n .\n وأكدت القوة على صفحتها الالكترونية مواصلتها مواجهة ما سمته \n«المهزلة والانفلات الأمني» بمنطقة قرقارش ونشر الأمن و«منع الانفلات \nالذي حلّ بالمنطقة منذ سنين طويلة ونتج عنه تجارة المخدرات وكثرة \nالأفارقة الذين يتخدون العديد من الأوكار مكانًا للدعارة وترويج الخمور»،\nلافتة إلى تلقي شكاوى من الأهالي لـ«حماية أبنائهم من خطر العصابات».\nونشرت الصفحة صورًا لبعض المقبوض عليهم نتيجة الحملة، إلى جانب بعض \nالمضبوطات التي تم العثور عليها معهم.\n\n \n ... ( وال )..