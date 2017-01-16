قوة الردع الخاصة تنقل المهاجرين غير الشرعيين ممن تم القبض عليهم بقرقارش الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس .



طرابلس 16 يناير 2017 ( وال ) - أكدت قوة الردع الخاصة قيامها

بنقل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين والذين تم القبض عليهم في منطقة

قرقارش الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس .

وأشارت القوة على صفحتها الالكترونية أنها تحفظت على بعض ممن كانو ينتمون

لعصابات منظمة تقوم بتصنيع وترويج الخمور بالمنطقة

ونشرت على صفحتها صورا لاعداد من المهاجرين غير الشرعيين التى قامت

بالقبض عليهم ونقلهم الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس .

يشار بأن قوة الردع الخاصة كانت قد أعلنت قيامها بمداهمة عدد من \"

أوكار الجريمة \" والقبض على عدد من الافارقة المتورطين في ترويج الخمور

والمخدرات بمنطقة قرقارش بطرابلس يومي الجمعة والسبت وأسفرت عن ضبط كميات

من الأسلحة والمخدرات .

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وأكدت القوة على صفحتها الالكترونية مواصلتها مواجهة ما سمته

«المهزلة والانفلات الأمني» بمنطقة قرقارش ونشر الأمن و«منع الانفلات

الذي حلّ بالمنطقة منذ سنين طويلة ونتج عنه تجارة المخدرات وكثرة

الأفارقة الذين يتخدون العديد من الأوكار مكانًا للدعارة وترويج الخمور»،

لافتة إلى تلقي شكاوى من الأهالي لـ«حماية أبنائهم من خطر العصابات».

ونشرت الصفحة صورًا لبعض المقبوض عليهم نتيجة الحملة، إلى جانب بعض

المضبوطات التي تم العثور عليها معهم.





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