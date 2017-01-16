فريق نادي الهلال لكرة القدم يواصل استعداداته لملاقاة الفريق الكيني .

بنغازي 16 يناير 2017 (وال)- واصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال استعدادته لملاقاة فريق " اولينزي ستارز الكيني يوم الجمعة 10 فبراير 2017 ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم . حيث باشر المدرب الوطني جمال أبونواره مهمته الجديدة مع الهلال املا في تحقيق نتيجة جيدة في هذه المنافسة الافريقية . وعزز فريق الهلال صفوفه باللاعب المالي على امادو استعدادا لمباراة الذهاب امام الفريق الكيني خلال ايام 10 و 11 و 12 من شهر فبراير القادم في حين سيجرى لقاء الاياب بكينيا خلال الايام 17 و 18 و 19 من شهر فبراير ضمن بطولة كأس الإتحاد الافريقى لكرة القدم ( الكونفدرالية ). وسبق لفريق الهلال عدة مشاركات كان اخرها مشاركته في بطولة شمال افريقيا للاندية بالمغرب الا انه لم يحقق نتيجة مشرفة . .. ( وال .. بنغازي) ..