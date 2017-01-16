وضع آلية لِتنظيم صَرف مُرتبات الهيأة الاِجتماعية .الإثنين ، 16-01-2017 - 12:54:00

بنغازي 16 يناير 2017 ( وال ) - عقد بمقر الهيأة العامة للتضامن الاجتماعي بمدينة بنغازي اجتماعاً موسعاً للهيأة ومصلحة الأحوال المدنية برئاسة النائب الثاني للمصلحة " راشد السعيطي" ورئيس الهيأة العامة للتضامن الاجتماعي "أحمد بريدان" خصص لوضع آلية لِتنظيم صَرف مُرتبات الهيأة الاِجتماعية . كما تناول الاجتماع بالمناقشة الاستعداد لبدء مسح عام للكوادرالعاملة بالهيئة من حيث الازدواجية في العمل وصحة الأرقام الوطنية. ...( وال ...بنغازي ) ...

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