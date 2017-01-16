فريق أهلي بنغازي يتوج بلقب بطولة ليبيا لكرة السلة لفئة الأشبال .

بنغازي 16 يناير 2017 (وال) - توج فريق نادي الأهلي بنغازي ًلكرة السلة لفئة الأشبال بلقب بطولة ليبيا بعد فوزه على فريق نادي اليرموك بنتيجة 83 مقابل 45 في ختام مباريات النهائيات التي جمعتهما بمجمع سليمان الضراط ببنغازي . وبهذه النتيجة تحصل فريق الأهلي بنغازي على الترتيب الأول (كأس البطولة والميدالية الذهبية)، وفريق النصر على الترتيب الثاني (الميدالية الفضية)، وفريق اليرموك على الترتيب الثالث (الميدالية البرونزية) . ووزعت كؤوس وقلائد بطولة ليبيا لكرة السلة لفئة الأشبال بحضور رئيس الاتحاد العام وأعضاء الاتحاد العام للعبة والاتحاد الفرعى ببنغازي . وكانت نهائيات بطولة ليبيا لفئة الأشبال لكرة السلة قد نظمت بمشاركة فرق أندية الأهلي بنغازي، واليرموك، والنصر، والوحدة . ...( وال .. بنغازي) ..