نادي الهلال يتعاقد مع المدرب الوطني جمال أبونواره.

بنغازي 16 يناير 2017 (وال)- تعاقدت إدارة نادي الهلال الرياضى الثقافى الاجتماعى رسميًا مع المدرب الوطني "جمال أبونواره" لتدريب الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم المقبل ، وقيادته في منافسات بطولة كأس الإتحاد الافريقى لكرة القدم ( الكونفدرالية ). وباشر المدرب الوطني جمال أبونواره فعليا الاشراف على تدريبات الفريق بمشاركة جميع اللاعبين. ويعد هذا التكليف الثاني للمدرب جمال بونوارة مع فريق الهلال .. حيث سبق وأن اشرف على فريق الهلال ووصل به للمباراة النهائية للدورى الليبى موسم 99 / 2000م وخسرها أمام أهلى طرابلس بنتيجة 1/0 . . .. ( وال .. بنغازي) ...