الاستعدادات للاِحتفال باليوم الوطني للخِدمة الاِجتماعية .

بنغازي 16 يناير 2017 ( وال ) - عقدت نقابة الاختصاصيين الاجتماعيين بليبيا اِجتماع تَحضيري للاِحتفال باليوم الوطني للخِدمة الاِجتماعية . وناقش الاجتماع الذي عقد بمسرح تنمية إبداعات الطفل في مدينة بنغازي الاستعدادات لاحياء هذا اليوم الذي يوافق اليوم الثاني من شهر فبراير القادم. وشكلت لجان عمل خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد من رواد الخدمة الاجتماعية في ليبيا منهم الدكتور إبراهيم الجيار والدكتور مسعود عبدالله مسعود والأستاذ عبدالرازق العمامي والأستاذ فتحي علي محجوب والأستاذ عبدالله مصطفى الجهيمي والأستاذة ماجدة عبدالقادر محفوظ والأستاذة فتحية علي كردوغة. ... ( وال - بنغازي ) ...