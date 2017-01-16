ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال شغب بسجن في البرازيل إلى 26 قتيلا.

برازيليا 16 يناير 2017 (وال) - ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال الشغب التي اندلعت في أحد السجون الواقعة شمال البرازيل إلى 26 قتيلا على الأقل. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين أن السلطات تتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا عقب أعمال الشغب التي استمرت 14 ساعة في سجن "ألكاكوز" بولاية "ريو جراندى دو نورتى" بعد اشتباك عدد من الفصائل المتناحرة .. وتبلغ القدرة الاستيعابية للسجن 620 سجينا لكنه يأوي حاليا نحو 1083 سجينا. يشار إلى أنه منذ بداية عام 2017, تسببت أعمال الشغب بين النزلاء بعدد من السجون البرازيلية في مقتل أكثر من 100 شخص. .. ( وال ) ..