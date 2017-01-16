البحرية الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر غزة.

غزة 16 يناير 2017 (وال) - استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة بنيران رشاشاتها الثقيلة وألحقت أضرارا بمركب صيد. وقالت مصادر فلسطينية إن زوارق بحرية الاحتلال "هاجمت عددا من مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة ، وقامت زوارق الاحتلال بمطاردتها وإطلاق النار عليها ، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في مركب صيد على الأقل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين". يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا بإطلاق الرصاص صوب الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد. .. ( وال ) ..