الهيأة العَامة لصندوق التّضامن بَنغازي تنظم برنامج علمي حول النّشاط المُفرط وقِلة الاِنتباه لدى الأَطفال .

بنغازي 16 يناير 2017 ( وال ) - نظمت الهيأة العَامة لصندوق التّضامن في بَنغازي برنامج علمي حول النّشاط المُفرط وقِلة الاِنتباه لدى الأَطفال . وشارك في هذا اليوم العلمي الذي نظمته الهيأة بالتعاون مع مركز إبداعات الطفل والإرشاد بنغازي، عدد من الخبراء والمختصين والاطباء والاساتذة بمحاضرات تناولت النشاط المفرط وقلة الانتباه لدى الأطفال. وقال مدير مركز إبداعات الطفل الأستاذ " ابوبكر الشيخي " لوكالة الانباء الليبية إن هذا البرنامج يهدف إلى معرفة أسباب النشاط الزائد عند الأطفال. وأضاف الشيخي أنه من خلال المحاضرات العلمية تم توضيح الأشكال المختلفة التي تجعل الأطفال لديهم نشاط مفرط . ...( وال - بنغازي ) ...